Путин предполагает, что Украина вступит в НАТО, даже не смотря на то, что пока плана ПДЧ для Украины нет.

Россия не знает, как строится разговор Киева и Вашингтона о возможности вхождения Украины в НАТО, «во всяком случае никто не говорит нет». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, никаких гарантий невступления в североатлантический альянс нет.

«По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над (президентом Украины Владимиром) Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение, — подчеркнул Путин. — Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал».

Он напомнил о двух волнах расширения НАТО на восток, которые произошли, когда «отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми», однако, по словам Путина, все озабоченности Москвы были проигнорированы.

«Мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали. Откуда мы это знаем? А может быть, они ему просто сказали: знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить и ни к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов, что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита, помолчать не мог несколько дней, что ли. А на самом деле можно себе представить, что планы вступления в НАТО Украины обсуждаются, во всяком случае никто не говорит нет», — подчеркнул Путин.

Президент России указал, что в своих ранних разговорах по этой теме с прежними американскими руководителями не раз слышал, что НАТО — открытая организация.

«Это первое. А второй тезис: каждый народ, каждое государство имеет право на выбор того, как он считает нужным обеспечить свою безопасность. Мне это было сказано неоднократно», — отметил президент, подчеркнув, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет.

Путин сказал, что подлетное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится до 7-10 минут