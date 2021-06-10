Подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста: Ким Кардашьян одобряет их роман

Слухи о предполагаемом романе 35-летней Ирины Шейк и 44-летнего Канье Уэста отодвинули на задний план не только воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, но, похоже, и новости о рождении дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Подробности вероятного резонансного романа модели и рэпера не заставили себя долго ждать. Как стало известно изданию Us Weekly, бывшая жена Уэста Ким Кардашьян в курсе того, что он встречается с Шейк, но против их связи она ничего не имеет — к Ирине она относится с уважением.

Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой,

— отметил инсайдер.

Другой источник рассказал, что Шейк и Уэст начали встречаться еще несколько месяцев назад. Они виделись в марте и в апреле, когда Уэст приезжал в Нью-Йорк на поминальную службу в связи с кончиной рэпера DMX.

Тогда же якобы можно было заметить и первые признаки того, что Ирину и Канье связывают романтические отношения — во время одной из прогулок модель надела футболку с изображением DMX, которую Уэст разработал совместно с Balenciaga.

При этом интересно, что в камеры они вместе никогда не попадали, а ведь Ирина не привыкла прятаться от папарацци и практически ежедневно появлялась на публике.

Минувшие выходные Шейк и Уэст провели вместе во Франции, куда они прилетели, чтобы отметить день рождения рэпера — здесь их впервые и засняли вместе. Пара поселилась в шикарном отеле-бутике в Провансе и прогуливалась на его живописной территории. Чтобы им никто не мешал, Канье на время отпуска выкупил весь отель.

Знакомы Ирина и Канье уже давно и несколько раз сотрудничали, но сейчас хотят узнать друг друга получше.

Канье всегда считал ее очень красивой, и они оба хотят посмотреть, к чему все это приведет,

— добавил источник.









Вчера Ирина и Канье вместе вернулись в США. Они прилетели на частном самолете в Нью-Джерси и уехали из аэропорта в разных направлениях.

Пока статус их отношений до конца не ясен: одни инсайдеры говорят, что Канье и Ирину связывают романтические отношения, другие отмечают, что между ними есть только интимная близость.

Канье, напомним, сейчас разводится с Ким Кардашьян, а сердце Ирины свободно — после расставания с Брэдли Купером, от которого у нее есть четырехлетняя дочь Лея, официально модель ни с кем не встречалась, хотя в прошлом году ей и приписывали роман с арт-дилером Вито Шнабелем.