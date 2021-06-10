Первая в мире страна запретила торговлю мехом — Израиль

Первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха, стал Израиль. Как заявила министр экологии Гила Гамлиэль, запрет вступит в силу в декабре.

Гамлиэль подчеркнула, что «меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и связана с невыразимой жестокостью и страданиями». «Вместе мы сделаем израильский рынок моды более экологичным и доброжелательным к животным», — добавила министр, пост опубликован в Twitter.

Однако издание The Times Of Israel отмечает, что закон не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды. Иными словами, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов — головных уборов, которые евреи носят по праздникам и торжественным случаям. Они сделаны из хвостов соболей и лисиц.

Ранее, в 2019 году, британская королева Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха.