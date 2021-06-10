Офицер Пентагона ответственность за «отключение» ядерных установок США возложил на НЛО

Американские мирные и военные разработки в ядерной сфере подвергались воздействию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом заявил бывший шеф секретной программы Минобороны Луис Элизондо, пишет The Washington Post.

По его словам, НЛО фактически «отключали» ядерный потенциал страны.

За этими «неизвестными воздушными явлениями», убежден экс-сотрудник Пентагона, не могут стоять Россия, Китай или сами Соединенные Штаты. Как считает собеседник издания, предполагаемые «пришельцы из космоса» также «вмешивались» в аналогичные технологии других государств.

Элизондо возглавлял в Пентагоне программу сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах», деятельность его и подчиненных была засекречена.