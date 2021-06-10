Nike подняли на смех в сети за перепутанные буквы в надписи на новых кроссовках

Американский спортивный бренд Nike подняли на смех в сети за новые кроссовки, в дизайне которых использовались буквы греческого алфавита. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о стилизованной модели Air Force 1 Lows, которую посвятили богине победы из греческой мифологии Нике (Nike). Обувь изготовлена из белой текстурной кожи, ее язычок украшен декоративными крыльями из сетчатого материала, на внутренней стороне которого напечатано описание богини.

Кроме того, на пятке правого ботинка серебристой нитью вышита пальмовая ветвь, а на пятке левого — греческие буквы, которые, по задумке дизайнеров, должны читаться как «Нике». Одна из пользовательниц Twitter обратила внимание на ошибку в написании слова: по правилам языка оно произносится как «пикс».

«Не знаю, как это пережить. Я в ярости. Только идиот наденет кроссовки с надписью «пикс» и будет думать, что там вышито «Нике». Мне все равно, в чем ходят идиоты, но боже мой, в мире живут 11 миллионов греков — посоветуйтесь хотя бы с одним!» — высказалась Зои Гарднер (Zoe Gardner).

Публикация стала вирусной и получила поддержку множества юзеров. Однако компания Nike пока никак не прокомментировала ошибку.