НАСА выложила новую панораму Марса в высоком качестве со звуками ветра и песка

В Сеть выложили новую обзорную панораму Марса в высоком качестве и со звуками. Снимок сделал марсоход Perseverance, а опубликовали сотрудники NASA на YouTube-канале NASA Jet Propulsion Laboratory.

360-градусная панорама размером 2,4 миллиарда пикселей состоит из 992 отдельных изображений, соединенных вместе. Для ее создания была использована система визуализации Mastcam-Z. Снимки были сделаны в период с 15 по 26 апреля 2021 года, а аудиозапись звуков Марса была записана 22 февраля 2021 года. Также были убраны фоновые звуки марсохода.

Рассмотреть панораму Марса можно на сайте NASA.