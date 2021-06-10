На военной базе в США произошла стрельба

«Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников «Лаклэнд». Всем незамедлительно в укрытие», — отмечается в предупреждении. Других подробностей на данный момент не приводится.

В начале апреля на военной базе Форт Детрик в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Два человека пострадали, подозреваемый был нейтрализован. Известно, что пострадавшие — медики-военнослужащие военно-морских сил США. Об их состоянии, как и о состоянии нападавшего, не сообщается. Предполагается, что последний был убит местной полицией.