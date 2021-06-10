Microsoft срочно остановила обновления Windows 10

Microsoft остановила выпуск предварительных сборок Windows, что может быть связано с крупным обновлением системы. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

Журналисты заметили, что американская корпорация прекратила выпускать предварительные сборки Insider Preview для разработчиков. Указанные сборки содержат обновления, которые затем появляются в актуальных версиях операционной системы. На данный момент актуальной является бета-версия 21390, которая, вероятно, останется последней для Windows 10.

По словам специалистов, приостановка апдейтов может быть связана со скорым выходом крупного обновления Windows. В этой связи компания желает сохранить новые функции операционной системы в секрете до релиза ОС. «Ожидаемый эффект неожиданности от выпуска системы может быть даже больше», — отметили авторы.

Журналисты и блогеры ожидают выход масштабного обновления под названием «Солнечная долина» (Sun Valley), которое включает в себя редизайн системы и новые функции. Ранее инсайдеры предположили, что под кодовым названием скрывается полноценная Windows 11.