Лиза Кудроу из «Друзей» сыграет в музыкальной комедии о погоне за мечтой

Звезда «Друзей» Лиза Кудроу присоединилась к проекту «Нейт лучше, чем когда-либо» (Better Nate than Ever).

Продюсером новой музыкальной комедии от стримингового сервиса Disney+ выступает Марк Платт, ранее работавший над «Ла-Ла Лендом» и «Круэллой». Режиссёром стал Тим Федерле, поставивший недавний сериал по «Классному мюзиклу».

В центре сюжета окажется 13-летний подросток из Питтсбурга Нейт Фостер, который вместе со своей лучшей подругой Либби сбегает в Нью-Йорк на прослушивание, потому что не получил роль в школьной пьесе. Там он встречает свою тётю Хайди (Кудроу), которая, как и он, гонится за мечтой. И оказывается, они могут друг другу помочь в осуществлении своих целей.

Съёмки проекта уже стартовали, однако пока неизвестно, кого утвердили на роли Нейта и Либби, несмотря на то, что кастинги велись ещё с начала года.

Дата выхода не раскрывается.