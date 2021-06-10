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Канье Уэст отметил день рождения с Ириной Шейк вдвоем в отеле

Канье Уэст

Американский хип-хоп-артист Канье Уэст отметил день рождения с супермоделью Ириной Шейк. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Источники издания подтвердили, что музыкант действительно завел роман с Шейк. При этом пока неизвестно, насколько серьезны их отношения.

Сами звезды пока никак не комментировали новости о своей связи. Ранее Шейк не раз принимала участие в проектах Уэста. В 2010 году она стала героиней видеоклипа на его песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера на Неделях моды в Европе.

В феврале телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака. Сообщалось, что у Кардашьян и Уэста есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, звезда попросила мужа о совместной опеке над четырьмя общими детьми. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».

10 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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