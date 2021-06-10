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Італія офіційно підтримала вступ України до Європейського Союзу

Італія офіційно підтримала вступ України до Європейського Союзу

Італія підтримує вступ України в Європейський Союз. Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

“Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленості. Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України й буде всебічно підтримувати її на цьому шляху”, – сказав глава МЗС Італії.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликає прийняти заявку України на членство в НАТО та ввести миротворців ООН на Донбас.

Раніше повідомлялось, що влітку президент Сполучених Штатів Джо Байден візьму участь у саміті G7 та прибуде до Брюсселя на саміт НАТО, який запланований на 14 червня.

10 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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