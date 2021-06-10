Греки устроили масштабную забастовку против четырехдневной рабочей недели

Жители Греции вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки: европейцы протестуют против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, пишет Bloomberg.

Речь идет о реформе трудового законодательства с введением гибкого графика, что может предполагать более долгий рабочий день при одновременно увеличении числа выходных до трех в неделю. Однако в Греции, где уровень безработицы самый высокий в Европе, люди опасаются, что работодатели смогут использовать новые меры для эксплуатации сотрудников.

Реформа предполагает целый ряд изменений, однако демонстрантов больше волнуют те, которые предполагают введение рабочего дня продолжительностью более восьми часов. Министр труда страны Костис Хацидакис в защиту инициативы правительства заявил, что нововведения обеспечат сотрудникам более гибкий график, а максимальное количество рабочих часов в неделю не превысит 40.

В крупнейшем профсоюзе работников частного сектора в стране в свою очередь утверждают, что новый закон может сделать жизнь сотрудников «адом».

Забастовка уже привела к перебоям в работе транспорта: в стране, где только что начался туристический сезон, не ходят поезда. Предполагается, что принять участие в протестах могут учителя и врачи.