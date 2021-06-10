Гобелены Рафаэля могут погибнуть из-за голубей

Известные гобелены Рафаэля, представленные в большой галерее Королевского дворца Мадрида, подверглись опасности из-за голубей, пишет The Guardian.

Девять ковров, иллюстрирующих сцены из книги «Деяния святых апостолов», представили широкой публике в конце 2020 года. Экспозицию приурочили к 500-летию со дня смерти Рафаэля — одного из выдающихся живописцев эпохи Высокого Возрождения.

Однако в последние недели сотрудники галереи начали открывать окна, чтобы проветрить помещение. Этим обстоятельством стали пользоваться голуби, которые через оконные проемы пролетают в музей. Первой на эту проблему обратила внимание испанская газета ABC, опубликовав несколько кадров, на которых птицы запечатлены возле гобеленов, а также виден их помет. «Это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов», — заявили в редакции.

В Институте культурного наследия Испании, который несет ответственность за проведение выставки и сохранность произведений, подчеркнули, что «ни один гобелен не пострадал». Представители учреждения осмотрели дворец и не заметили никаких гнезд внутри здания.

Чтобы голуби не стремились проникнуть в музей, внутри него разместили два безопасных ультразвуковых устройства. Кроме того, теперь в галерее стали контролировать открытие окон, чтобы «обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить появление птиц».

Гобелены создали в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, которые нарисовал сам Рафаэль по заказу Папы Льва X. В 1514 году тот поручил художнику заняться этим проектом для украшения Сикстинской капеллы. Позже о полотнах узнали многие монархи из разных стран Европы и стали заказывать их копии. Среди этих правителей — король Филипп II Испанский. Именно купленные им гобелены представлены в галерее в Мадриде.