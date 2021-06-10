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Европарламент призвал отрезать Белоруссию от SWIFT за инцидент с Протасевичем

На режим белорусского лидера Александра Лукашенко следует наложить секторальные санкции. Такой призыв содержится в резолюции Европейского парламента, касающейся принудительной посадки в Минске пассажирского самолета ради ареста независимого журналиста Романа Протасевича.

Европарламентарии, в частности, призывают временно исключить республику из межбанковской системы SWIFT.

По мнению депутатов, в санкционные списки по Белоруссии, которые ведет Евросоюз, нужно добавить людей, несущих ответственность за захват самолета Ryanair. Они также просят расследовать предполагаемую «роль России» в инциденте в минском аэропорту.

В документе требуют от Совета Евросоюза (ЕС) расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции, «как можно скорее».

10 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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