Европарламент предложил ввести санкции против России из-за инцидента с самолетом Ryanair

Евросоюз должен необходимо изучить роль России в инциденте с самолетом Ryanair в Минске и при необходимости ввести санкции. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по Белоруссии.

Как отмечается в документе, любой гражданин РФ, «прямо или косвенно замешанный в произошедшем, должен быть внесен в санкционный список ЕС за нарушение прав человека».

Кроме того, передает ТАСС, евродепутаты обеспокоены тем, что Москва «поддерживает преступный режим президента Белоруссии Александра Лукашенко».

На голосовании 10 июня Европарламент также призовет наложить новые экономические санкции на Белоруссии. Ограничительные меры должны коснуться калийной, сталелитейной, деревообратывающей и нефтяной промышленности. Кроме того, рассматривается временное отключение республики от системы SWIFT и ограничение доступа белорусских дипломатов в здания Европарламента в Брюсселе.

Ранее ЕС подготовил санкции против десятка чиновников авиационной отрасли Белоруссии. Их активы в Европе будут заблокированы, а въезд в страны ЕС будет закрыт.