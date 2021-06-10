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Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в платье Ирины Шейк

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в наряде как у российской манекенщицы Ирины Шейк. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Знаменитость отпраздновала свое 30-летие в окружении семьи и друзей и поделилась снимками своего праздничного образа. Ее запечатлели в шелковом облегающем платье итальянского модного дома Versace голубого цвета. Наряд на бретелях, оформленный глубоким декольте, покрыт разноцветными кристаллами в виде морских звезд.

Известно, что Ирина Шейк прошлась по подиуму в описанном платье на показе весенне-летней коллекции бренда Versace в сентябре 2020 года. Образ модели дополнили черные босоножки, клатч того же цвета и несколько заколок в мокрых волосах. Известно, что шоу состоялось на Неделе моды в Милане.

10 июня, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес
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