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Экс-продюсер Лободы обвинила Киркорова в пропаганде «моральных уродов»

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина записала обращение к артисту Филиппу Киркорову и обвинила его в пиаре «моральных уродов». Ролик опубликован в ее Telegram-канале

Крапивина, которая раньше заявляла, что российский шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, объяснила, что подразумевает под этим «бесталанных паразитов и уродов», которых пиарит Киркоров. Она заявила, что такие люди ради 15 секунд славы согласны на любую роль и намекнула на блогера Даву, который выступал с певцом на премии телеканала «Муз-ТВ». Продюсер Лободы сказала, что тот готов превратиться и в гея, и в рэпера, и в жениха Ольги Бузовой.

Крапивина отметила, что ранее Киркоров называл геев «голубой стаей», а теперь спекулирует на теме гомосексуализма. Она также напомнила, что артист настойчиво предлагал Лободе спеть дуэтом. «Вашим фриковством уже никого не удивишь, а угрозами — не запугаешь», — сказала продюсер.

Ранее она раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Продюсер назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

10 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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