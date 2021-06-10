Доктор Комаровский развеял миф о смертельной опасности черной плесени

Телеведущий и врач Евгений Комаровский развеял миф о смертельной опасности черной плесени и рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом — заболеванием, которое она вызывает. Видео было опубликовано на YouTube-канале Комаровского.

По словам доктора, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

Комаровский подчеркнул, что избежать заражения мукормикозом несложно — достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. По словам доктора, при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Доктор также опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.