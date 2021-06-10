Байден пообещал предупредить Путина о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Президент США Джо Байден заявил, что собирается предупредить российского лидера Владимира Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран.

Выступая перед американскими военными на базе в Британии, Байден подчеркнул, что намерен сообщить Путину о том, что «нарушение суверенитета демократических стран не останется без последствий, будь то события в США, Европе или других частях света». Он добавил, что на встрече с Путиным в Женеве «сообщит ему те вещи, о которых ему нужно узнать».

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам Байдена, «США не хотят вражды с Россией, а напротив, стремятся к более стабильным и предсказуемым взаимоотношениям», но «дадут решительный ответ», если РФ своими действиями будет «наносить урон».

Встреча Путина и Байдена должна пройти 16 июня в Женеве.