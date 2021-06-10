Археологи из Израиля нашли тысячелетнее куриное яйцо

Израильские археологи нашли в выгребной яме раннеисламского времени целое куриное яйцо. Находка сделана в комплексе производственных построек византийского периода в Явне. Хотя яйцо было с трещиной, часть его содержимого уцелела. Предстоящие генетические исследования помогут разобраться в истории птицеводства в регионе. О находке сообщило в фейсбуке Управление древностей Израиля (IAA).

Israel Antiquities Authority / Facebook

Яйца, найденные в культурном слое археологических памятников, попадают в руки археологов очень редко. Чаще всего, ученым приходится довольствоваться только фрагментами скорлупы. Как и любые другие органические остатки, яйца — ценный источник сведений о рационе питания и о производстве продуктов в древних обществах. По мнению ученых, птицеводство распространилось в Леванте в эллинистический и раннеримский период около 2300 лет назад.

В раннеисламское время (VII век нашей эры), согласно остеологическим исследованиям, в культурном слое снижается количество свиных костей в связи с религиозным запретом употребления свинины. Яйца и куриное мясо как источник белка становятся рациональной заменой свинины. Тем более, что эти продукты не нуждаются в создании охлажденных или консервированных запасов. До настоящего времени в городах Восточного Средиземноморья — Кесарии, Аполлонии, городе Давида — находили только фрагменты скорлупы куриных яиц. Тем более уникальной представляется ученым находка целого куриного яйца в слое византийского поселения в Явне.

Явне — древний город в центральной части Израиля — упоминается в Пятикнижии как Явниэль, в римское время был известен как Ямния, во времена королевства крестоносцев назывался Ибелин, пока не был завоеван султаном Саладином в 1187 году. К периоду, предшествующему приходу крестоносцев в Явне, относятся раннеисламские постройки поблизости от холма Тель-Явне, исследуемые наряду с ранневизантийскими древностями.

Археологи под руководством Эли Хаддада (Elie Haddad), Лиат Надав-Зив (Liat Nadav-Ziv) и Джона Селигмана (Jon Seligman) из Израильского Управления древностей в процессе охранных раскопок в зоне нового городского строительства нашли в выгребной яме тысячелетнего возраста куриное яйцо. Редкая находка в ближайшее время станет объектом генетических исследований и поможет разобраться в истории птицеводства в Леванте.

Israel Antiquities Authority / Facebook

Выгребная яма с необычной находкой, датированная раннеисламским периодом, относится к большому комплексу производственных построек византийского времени. Вместе с яйцом из нее извлекли и другие артефакты, среди них — три костяные куклы.

Israel Antiquities Authority / Facebook

Сохранности яйца, очевидно, способствовали анаэробные условия и мягкий органический субстрат выгребной ямы. После извлечения из идеальных условий, яйцо покрылось трещинами, и лаборатории IAA пришлось заняться его восстановлением. Выброшенное на помойку 1000 лет назад яйцо было треснувшим, и часть его содержимого вытекла. Тем не менее некоторая часть желтка уцелела внутри скорлупы, и археологи возлагают большие надежды на будущие результаты секвенирования его ДНК.