Сальма Хайек стала главной героиней июльского номера журнала In Style «Тролли существуют»: вышел третий трейлер скандальной комедии «Главный герой» с Тайкой Вайтити » Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособную искусственную печень Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособные образцы человеческой печени рекордного размера

Напечатанные ткани достигли сантиметровой длины и «прожили» целый месяц в лаборатории. Образец напечатанной на 3D-принтере печени, заключённый в специальную камеру Фото Института регенеративной медицины университета Wake Forest Две команды учёных из Института регенеративной медицины университета Wake Forest одержали победу в конкурсе NASA Vascular Tissue Challenge — они напечатали на 3D-принтере образцы тканей печени человека. За первое и второе места учёные получили от NASA призы размером 300 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно. Об этом говорится на сайте NASA. Основная трудность в 3D-печати человеческих тканей заключается в воссоздании сложной сети кровеносных и прочих сосудов, которые снабжают клетки кислородом и питательными веществами, а также удаляют из тканей продукты метаболизма. Для решения этой проблемы учёные использовали гелевые каркасы со сложной сетью каналов, на которые «посадили» клетки печени. Напечатанные образцы печени имеют рекордный размер в один сантиметр каждый — до этого учёные создавали лишь фрагменты в несколько миллиметров. Образцы смогли «жить» и нормально функционировать в лабораторных условиях в течение 30 дней. Теперь NASA собирается отправить их на МКС, чтобы проверить устойчивость к радиации и прочим космическим условиям.