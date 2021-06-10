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Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособную искусственную печень

Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособные образцы человеческой печени рекордного размера
Напечатанные ткани достигли сантиметровой длины и «прожили» целый месяц в лаборатории.

Образец напечатанной на 3D-принтере печени, заключённый в специальную камеру Фото Института регенеративной медицины университета Wake Forest

Две команды учёных из Института регенеративной медицины университета Wake Forest одержали победу в конкурсе NASA Vascular Tissue Challenge — они напечатали на 3D-принтере образцы тканей печени человека. За первое и второе места учёные получили от NASA призы размером 300 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно. Об этом говорится на сайте NASA.

Основная трудность в 3D-печати человеческих тканей заключается в воссоздании сложной сети кровеносных и прочих сосудов, которые снабжают клетки кислородом и питательными веществами, а также удаляют из тканей продукты метаболизма. Для решения этой проблемы учёные использовали гелевые каркасы со сложной сетью каналов, на которые «посадили» клетки печени.

Напечатанные образцы печени имеют рекордный размер в один сантиметр каждый — до этого учёные создавали лишь фрагменты в несколько миллиметров. Образцы смогли «жить» и нормально функционировать в лабораторных условиях в течение 30 дней. Теперь NASA собирается отправить их на МКС, чтобы проверить устойчивость к радиации и прочим космическим условиям.

10 июня, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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