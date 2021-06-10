6 веских причин полюбить бижутерию

Вам когда-нибудь хотелось кольцо с огромным камнем или увесистый кулон, но они не вписывались в ваш бюджет? Если да, то у вас уже есть одна причина полюбить качественную ювелирную бижутерию: цена украшений “под золото” невысока, а выглядят они точь-в-точь как из драгоценного металла.

Но есть еще, как минимум, 6 причин полюбить и носить бижутерию. О них нам рассказали консультанты интернет-магазина ювелирной бижутерии “Кондратюк”.

По-настоящему доступная цена

Ценник ювелирной бижутерии действительно доступен всем. К примеру, xuping подвеска из медицинского сплава с золотым напылением стоит не больше 100 гривен. Есть модели кулонов из крупных синтетических камней (фианита или циркония) в изящной оправе, и все они тоже в рамках бюджета.

Простой уход

При должном уходе хорошая бижутерия никогда не темнеет, не зеленеет и позолота с нее не стирается. А нужно всего-то хранить изделия в шкатулке или герметичном контейнере. Кто-то использует зип-мешочки и тканевые микро-сумочки.

Главное, снимать украшения, когда идете в бассейн, душ или наносите солнцезащитный лосьон.

Хорошее качество не за все деньги мира

Низкая цена — не признак плохого качества. За минимальные деньги вы получаете добротные изделия. Их невысокая стоимость обусловлена доступностью сырья (медь бюджетнее золота).

Сегодня при изготовлении ювелирной бижутерии используют 18-каратное золото, стерлинговое серебро, полудрагоценные камни. Хотя медицинский сплав поразительно схож с изделиями из золота 750 пробы, медицинское золото купить можно намного дешевле драгоценного металла.

Мода на этику

Не так давно появилось понятие “этичного украшения”, все из-за тренда на осознанное потребление товаров. Для многих становится важным факт, что при производстве того или иного продукта никто не пострадал. Бижутерию изготавливают экологичными методами, используя декоративные камни — топаз, аквамарин, опал. В украшениях “Ксюпинг вообще использует синтетические кристаллы.

В позолоченные кулоны https://kondratiuk.com.ua/g1993160-kulony-xuping-pozolota органично вписались фианит и цирконий. В некоторых подвесах в виде фигурок животных и растений используется цветная эмаль.

Этичность проявляется в создании украшений вне времени, чтобы женщины могли носить их подолгу без привязки к проходящим модным тенденциям. Этому критерию современная бижутерия “Ксюпинг” тоже соответствует на 100%.

Идеальное решение для имиджа

Для создания оригинального образа активно используют дизайнерские украшения. А смелые яркие решения редко встретишь в линейке ювелирки из драгметаллов.

Хороший вариант для подарка

Носить бижутерию можно по любому поводу и с разными нарядами.

Это — универсальный подарок, который практически не наносит ущерба бюджету дарителя, но и не становится менее ценной для получателя.