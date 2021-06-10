54-летняя Сальма Хайек снялась для обложки журнала с откровенным декольте

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы, облокотившись на мраморную статую в виде тигра. Актрису запечатлели в черном бархатном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким декольте. Ее образ дополнили бриллиантовые серьги, браслеты, кольца и колье. Волосы Хайек распущены и уложены волнами, а на лице нанесен макияж в естественных тонах.

Поклонники оценили внешний вид звезды и выразили свое восхищение в комментариях. «Красивая, как всегда! И снаружи, и внутри!», «Женщина моей мечты», «Ты была и остаешься самой красивой женщиной на этой планете!», «Ты очень горячая», «Я тебя люблю!» — писали юзеры.