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54-летняя Сальма Хайек снялась для обложки журнала с откровенным декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась для обложки модного журнала InStyle в откровенном наряде и взволновала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы, облокотившись на мраморную статую в виде тигра. Актрису запечатлели в черном бархатном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким декольте. Ее образ дополнили бриллиантовые серьги, браслеты, кольца и колье. Волосы Хайек распущены и уложены волнами, а на лице нанесен макияж в естественных тонах.

Поклонники оценили внешний вид звезды и выразили свое восхищение в комментариях. «Красивая, как всегда! И снаружи, и внутри!», «Женщина моей мечты», «Ты была и остаешься самой красивой женщиной на этой планете!», «Ты очень горячая», «Я тебя люблю!» — писали юзеры.

10 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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