Європейський Союз глибоко розчарований діями України на ринку електричної енергії

Європейський Союз розчарований діями України на ринку електричної енергії. Представники ЄС вважають, що нові правила ринку не працюють і Україн необхідно дотримуватися традиційної моделі роботи.

Про це під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він наголосив, що ЄС пропонує доступні інструменти, але виникають питання, чи є науковий потенціал і кадрові резерви, щоб вміло ними користуватися.

“У ЄС вважають, що в Україні поки зроблено недостатньо для захисту національної безпеки, ціноутворення, потенційних цін на електроенергію, тому що, на жаль, нас розчаровує тиск”, – заявив Маасікас.

За його словами кошти в енергетичному секторі України витрачаються неефективно і наразі ситуація з карбоновими викидами від виробників негативно позначається на економіці Євросоюзу.

“Мені нелегко говорити про це публічно, оскільки енергетика – це внутрішній процес, але він не повинен негативно впливати на зовнішніх гравців. Ми говоримо не про євроценти, якими вимірюються втрати від карбонових викидів, а ми говоримо про негативні наслідки, які вимірюються в мільярдах євро для Європейського Союзу”, – пояснив посол ЄС.