Женщина-рекордсменка родила сразу 10 детей безработному мужу (фото)

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Тамара Ситхоле родила сразу десять детей. Таким образом она побила ранее установленный рекорд.

Как сообщает портал IOL, многодетной матерью стала женщина из Гаутенга (провинция на севере ЮАР). Во время медицинского сканирования в ее животе обнаружили восемь малышей.

Ситхоле родила семь мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Появились они на свет на 29 неделе беременности.

Тебого Цотеци, муж женщины, обрадовался такому количеству детей. По его словам, случившееся он воспринял как благословение Бога. «Я счастлив», — отметил безработный мужчина.

Безусловно, пара переживала о том, как пройдут роды. Сам период беременности был непростым. Уже на восьмой неделе у Ситхоле начали болеть ноги.

Предыдущий рекорд по количеству рожденных за раз детей принадлежал жительнице Мали. Она произвела на свет девять малышей.