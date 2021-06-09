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За Зеленського на виборах проголосувало б лише 28% українців

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори , то до другого туру пройшли б Володимир Зеленський (28,1%) і п’ятий президент, лідер «ЄС» Петро Порошенко (16,7%)
Про це свідчать дані опитування центру SOCIS.

За даними, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Зеленського проголосували 28,1% — серед тих, хто визначилися і готові брати участь у голосуванні, за Порошенка -16,7%, за Юлію Тимошенко — 12,2%, за Ігоря Смешка — 9,6%, за Юрія Бойка -9,2%.

Опитування провели 28 травня – 3 червня, було опитано 2000 респондентів. Можлива похибка вибірки: 2,4%

9 июня, 2021 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
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