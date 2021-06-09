За криптовалюты серьезно взялась налоговая США

Капитализация крипторынка увеличилась до 2 триллионов долларов, при этом сами валюты «устроены таким образом, чтобы оставаться вне радаров», напомнил он.
«Нам нужны полномочия от Конгресса. Мы часто сталкиваемся с вызовами, а собирать эти данные критически важно», — подчеркнул Реттиг, ранее говоривший, что криптовалюты стали одним из основных способов уходить от налогов.
IRS, по словам Реттига, нужны полномочия, чтобы отслеживать все переводы в криптовалюте на сумму от 10 тысяч долларов.
Кроме того, предлагается возложить обязательства на криптоброкеров и криптобиржи по раскрытию информации об их клиентах, включая косвенных иностранных инвесторов.
Отчитываясь в Сенате в апреле, Реттиг обещал, что правила декларирования доходов от криптовалют позволят «закрыть разрыв» между планируемыми и фактическими налогами.
В налоговой форме 1040 появятся пункты, касающиеся криптовалют, что упростит контроль над налогами в этой сфере. «Мы работаем над законопроектом, который определит криптовалюты как объект налогообложения и мы постараемся составить соответствующие правила по декларированию таких активов», — говорил Реттиг.
По оценкам IRS, в начале 2010х недополученные правительством США налоги составляли примерно по 400 млрд долларов в год, но в последнее время «налоговый разрыв» мог увеличиться до 1 трлн долларов в год благодаря появлению новых источников дохода, в том числе криптовалют.
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