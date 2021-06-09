За криптовалюты серьезно взялась налоговая США

Служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS) просит о предоставлении расширенных полномочий по отслеживанию транзакций на рынке криптовалют.Об этом заявил глава американской налоговой Чарльз Реттиг, выступая во вторник на слушаниях в финансовом комитете Сената.

Капитализация крипторынка увеличилась до 2 триллионов долларов, при этом сами валюты «устроены таким образом, чтобы оставаться вне радаров», напомнил он.

«Нам нужны полномочия от Конгресса. Мы часто сталкиваемся с вызовами, а собирать эти данные критически важно», — подчеркнул Реттиг, ранее говоривший, что криптовалюты стали одним из основных способов уходить от налогов.

IRS, по словам Реттига, нужны полномочия, чтобы отслеживать все переводы в криптовалюте на сумму от 10 тысяч долларов.

Кроме того, предлагается возложить обязательства на криптоброкеров и криптобиржи по раскрытию информации об их клиентах, включая косвенных иностранных инвесторов.

Отчитываясь в Сенате в апреле, Реттиг обещал, что правила декларирования доходов от криптовалют позволят «закрыть разрыв» между планируемыми и фактическими налогами.

В налоговой форме 1040 появятся пункты, касающиеся криптовалют, что упростит контроль над налогами в этой сфере. «Мы работаем над законопроектом, который определит криптовалюты как объект налогообложения и мы постараемся составить соответствующие правила по декларированию таких активов», — говорил Реттиг.

По оценкам IRS, в начале 2010х недополученные правительством США налоги составляли примерно по 400 млрд долларов в год, но в последнее время «налоговый разрыв» мог увеличиться до 1 трлн долларов в год благодаря появлению новых источников дохода, в том числе криптовалют.