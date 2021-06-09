Юрий Горбунов поделился яркими совместными фото с женой на уикенде

Украинская звездная чета, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, на днях отправилась в Турцию в командировку. Заодно пара отдыхает и делится яркими совместными фото с поклонниками.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал новую фотографию с беременной женой на личной странице в инстаграме. В своем блоге шоумен часто делится фото с сыном или Катей Осадчей.

Украинские звезды отдыхают в элитном отеле в Бодруме, одном из городов Турции. Они сделали яркое селфи, где не скрывали улыбок.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая разместились на диване в нежных объятиях. Телеведущий позировал позади жены в белой футболке и темно-синих шортах, положив руку ей на плечо. А беременная знаменитость примерила изумрудный купальник с откровенным декольте.

Одно фото на троих, – подписал фотографию Юрий Горбунов.