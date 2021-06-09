Впервые обнаружена галактика с «мертвой» черной дырой всередине

Астрономы зафиксировали релятивистский джет, вырывающийся у галактики Arp 187, который является отличительным признаком присутствия активного ядра. Открытие было совершено с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) и комплекса VLA (Very Large Array). Однако при дальнейших наблюдениях на разных длинах волн ученые не заметили активности в самом ядре галактики, что говорило о том, что АЯГ в Arp 187 уже потух.

Как только АЯГ «умирает», видимые мелкие компоненты активного ядра становятся слабыми, потому что источники света затухают. Однако крупномасштабная область ионизированного газа в Arp 187 все еще видна, поскольку фотонам требуется около трех тысяч лет, чтобы добраться до края области. Это явление известно как световое эхо. Само ядро стало более чем в тысячу раз слабее во всех диапазонах волн.

АЯГ представляют собой ядра, в которых происходят процессы, выделяющие огромное количество энергии. Принято считать, что источником высокоэнергетического излучения являются сверхмассивные черные дыры, которые также порождают джеты.