«  
  »

Вертолет Ingenuity прислал впечатляющее фото с Марса после перелета на плато

 NASA/JPL-Caltech

Седьмой полет над марсианской поверхностью американского вертолета Ingenuity прошел успешно. Об этом сообщили ученые NASA.

Вертолет пробыл в воздухе почти 63 секунды. За это время он пролетел 106 м в южном направлении.

Ingenuity также прислал на Землю новую фотографию, сделанную во время полета. Снимок получился довольно впечатляющим, несмотря на черно-белый формат.

Вертолет прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства надеются, что аппараты помогут узнать о жизни, которая в прошлом могла существовать на красной планете.

9 июня, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  