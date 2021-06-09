Вертолет Ingenuity прислал впечатляющее фото с Марса после перелета на плато

Седьмой полет над марсианской поверхностью американского вертолета Ingenuity прошел успешно. Об этом сообщили ученые NASA.

Вертолет пробыл в воздухе почти 63 секунды. За это время он пролетел 106 м в южном направлении.

Ingenuity также прислал на Землю новую фотографию, сделанную во время полета. Снимок получился довольно впечатляющим, несмотря на черно-белый формат.

Вертолет прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства надеются, что аппараты помогут узнать о жизни, которая в прошлом могла существовать на красной планете.