В США запустили программу разработки перспективного эсминца будущего

ВМС США запустили программу разработки перспективного эсминца на замену «Тикондерогам» и «Арли Беркам». Как сообщает USNI News, начало строительства нового корабля запланировано на 2028 год.

Американский флот начинал и прекращал разрабатывать эсминцы нового поколения более десяти лет. «Эсминцами будущего» должны были стать «Зумвалты», которые General Dynamics строит с 2010 года. Но из-за нехватки средств Пентагон сократил заказ с 32 до трех кораблей. Флот принял два из них — головной «Зумвалт» и «Майкл Мансур». Третий корабль — «Линдон Джонсон» — сейчас достраивают на плаву. Все три эсминца спроектированы в концепции более электрических кораблей. Они оснащены газотурбинными установками и генераторами, питающими электродвигатели и бортовые системы.

ВМС США дали старт программе нового ракетного эсминца 4 июня, торжественно открыв офис команды разработчиков. В ней пока 16 человек. Они займутся разработкой стратегии закупок, упаковкой технических данных, строительством и тестированием корабля, а также его введением во флот. Предполагается, что у корабля будет новая форма корпуса и интегрированная система энергоснабжения. Он должен соединить в себе боевую информационно-управляющую систему Aegis с электрической двигательной установкой «Зумвалтов».