В США начали готовиться к восстановлению международного сообщения

Администрация президента США Джо Байдена создает рабочие группы экспертов совместно с Канадой, Мексикой, Евросоюзом и Великобританией для поиска безопасных способов возобновления международного сообщения, которое было ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ, представитель Белого дома заявил журналистам, что поездки пока не возобновляются, однако экспертные группы смогут «наметить путь возобновления международного сообщения, когда будет подтверждена его безопасность». По словам чиновника, все решения будут опираться на «объективный анализ и рекомендации экспертов по здравоохранению и медицине».

Рабочие группы будут возглавлять специалисты Белого дома по реагированию на коронавирус, в них также войдут представители центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) и других американских ведомств.