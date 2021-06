Вертолет Ingenuity прислал впечатляющее фото с Марса после перелета на плато ФБР запустило бесплатный защищённый мессенджер An0m и задержало больше 800 человек в 18 странах » В США готовятся запустить аналог Евровидения В США начали приём заявок на участие в песенном конкурсе American Song Contest, который станет американским аналогом Евровидения. За победу будут бороться представители каждого из 50 штатов, а также ряда других американских территорий. Шоу запланировано на 2022 год. Победителей определят зрители и специально созданная академия песенного конкурса.

В США начался приём заявок на участие в песенном конкурсе American Song Contest — американской версии Евровидения. За победу будут бороться представители каждого из 50 штатов, а также других территорий США — Американского Самоа, Гуама, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и округа Колумбия. Организаторы ждут заявок от сольных исполнителей, дуэтов, групп численностью не более шести человек или диджеев, выступающих в любых жанрах, — от инди и попа до рэпа. Среди них могут быть как независимые музыканты, так и артисты, сотрудничающие с лейблами. Все конкурсанты должны быть не моложе 16 лет. К участию допускаются только оригинальные песни.

Ожидается, что первый конкурс пройдёт в 2022 году. Он будет включать живые выступления музыкантов в рамках полуфиналов и финального концерта. Определять победителей будут зрителей и The American Song Contest Academy (Академия песенного конкурса), куда войдут артисты и другие представители музыкальной индустрии, работающие в разных жанрах.

В числе организаторов мероприятия — телекомпания NBC, а также продюсеры конкурсов «Евровидение», «Голос» и других популярных шоу.

По мнению Бена Сильвермана, также работавшего над проектами «Офис», «Большой брат» и «Слабое звено», концепция Евровидения — одна из самых сложных для переноса на американское телевидение. Сильверман рассказал, что пытался реализовать задумку в течение 20 лет.

Сильверман считает, что именно сейчас American Song Contest наиболее актуален.

«Когда в Америке царит раскол невиданных масштабов, и мы сталкиваемся с массой проблем, которые нас разобщают, единственное, что по-настоящему нас объединяет — это наша культура. Она может объединить страну, воспевая её разнообразие, её особенности и сплачивая всех вокруг её любви к музыке и песням», — цитирует Variety Сильвермана. Америка на Евровидении Первый конкурс «Евровидение» прошёл в 1956 году в швейцарском городе Лугано. Одной из целей мероприятия стало культурное объединение Европы. В шоу приняли участие представители семи стран — каждый исполнил по две песни. Победу одержала швейцарская певица Лиз Ассиа с композицией Refrain.

С тех пор интерес к шоу стабильно рос. В 1993 и 1994 годах участниками стали 25 артистов и музыкальных коллективов, а в 2008-м их количество достигло 43-х. Мероприятие проходило ежегодно, однако было отменено в 2020-м из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вместо традиционного конкурса прошёл онлайн-концерт Евровидение: Europe Shine a Light. Самым известным лауреатом Евровидения стала шведская группа ABBA с песней Waterloo. Также победа в разные годы доставалась Селин Дион, Дане Интернешнл, Лорин, Тото Кутуньо, Джонни Логану, Вики Леандрос, Диме Билану и другим артистам.

Америка никогда была представлена на конкурсе «Евровидение», однако музыканты американского происхождения неоднократно выступали от других стран.

В 1975 году Италию представил Уэсли Джонсон, переехавший в страну из США в 1960-х, в дуэте с Дори Гецци. Они заняли третье место с песней Era. В 1997-м победу Великобритании принесла группа Katrina and the Waves с композицией Love Shine a Light. В составе коллектива была американская певица и писательница Катрина Лесканич. На данный момент она — единственная американка, сумевшая одержать победу на Евровидении.

В 2000 году Австрию представил коллектив Rounder Girls, одной из участниц которого была Ким Купер из Лонг-Айленда, Нью-Йорк, а её соотечественница Каломира в 2008-м выступала от Греции и заняла третье место. Сью Шелл из Нью-Йорка была вокалисткой швейцарской группы Peter, Sue & Marc, выступавшей на конкурсе четыре раза.

Также среди музыкантов американского происхождения, участвовавших в конкурсе «Евровидение», — Аннет Артани от Кипра, Андраш Каллаи-Сондерс от Венгрии, Джимми Уилсон (в дуэте с Валентиной Монеттой) от Сан-Марино, Джин Мэнсон от Люксембурга, Оскар Лоя (вместе с Алексом Кристенсеном) от Германии и многие другие.