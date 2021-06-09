В космосе найден второй Нептун

Экзопланета примерно размером с Нептун проходит через карлик М3 NLTT 24399. Ей дали название TOI-1231 b. Объекта обнаружили с использованием фотометрических данных с транзитного спутника для наблюдения за экзопланетами (TESS), а также спектрографа Planet Finder (PFS).

PFS — это сложный инструмент, который обнаруживает экзопланеты через их гравитационное влияние на звезды-хозяева. По мере того как планеты вращаются вокруг своих хозяев, звездная скорость периодически меняются, показывая присутствие планет и информацию об их массе и орбите.

Объект имеет 24-дневный орбитальный период и вращающуюся вокруг ближайшей карликовой звезды М3 NLTT 24399. Авторы предположили, что у экзопланеты такая же большая, как и у Нептуна, газовая атмосфера. Температура аналогична температуре Земли, благодаря более холодной и менее яркой звезде-хозяину.

По предварительным данным температура объекта около 60°C: TOI-1231b является одной из самых прохладных небольших экзопланет, на которой можно проводить атмосферные исследования. Низкая плотность TOI 1231b указывает на то, что она окружена плотной атмосферой и не является скалистой планетой.

Прошлые исследования показывают, что планеты с такой температурой могут иметь облака в атмосфере: это может помешать определить, какие типы газов их окружают.