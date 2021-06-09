Ученые оживили загадочных арктических червей возрастом 24 тысячи лет

Ученые нашли арктических червей-коловраток, которые провели около 24 тысяч лет в вечной мерзлоте в замороженном состоянии. Это доказало возможность замораживать многоклеточные организмы на долгое время. Исследование описано в журнале Current Biology, сообщает «InScience».

Ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН сделали открытие, что коловратки выживают в вечной мерзлоте в течение тысячелетий. Вид коловраток из подкласса Bdelloidea выживают при высыхании, замораживании, недостатке пищи и низком уровне кислорода.

«Наша работа является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что многоклеточные животные могут выдержать десятки тысяч лет в условиях криптобиоза, состояния, в котором метаболизм практически полностью останавливается», — рассказал соавтор исследования Стас Малавин.

Раньше ученые считали, что коловратки могут выживать только после 10 лет замороженного состояния. Однако радиоуглеродный анализ показал, что найденные коловратки смогли прожить в вечной мерзлоте 24 тысячи лет. Исследователям пока не ясно, как многоклеточные организмы выживают в подобных условиях, поэтому продолжают изучение арктических образцов, чтобы найти другие организмы, устойчивые к низким температурам и долгому замораживанию.