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У задержанного за пощечину Макрону нашли оружие и экземпляр «Майн кампф»

У человека, задержанного за пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону, провели обыск. Об этом пишет телеканал BFM.

Речь идет о втором подозреваемом по имени Артур С., которого задержали вместе с Дамьеном Тарелем. В доме Артура нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф»). Подробности о том, какое именно оружие нашли, не сообщаются.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

9 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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