У задержанного за пощечину Макрону нашли оружие и экземпляр «Майн кампф»

Речь идет о втором подозреваемом по имени Артур С., которого задержали вместе с Дамьеном Тарелем. В доме Артура нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф»). Подробности о том, какое именно оружие нашли, не сообщаются.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.