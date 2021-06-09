«У нас все нормально» — ученые из Гарварда раскритиковали исследование о росте мужского бесплодия

Ученые из Гарвардского университета в журнале Human Fertility раскритиковали метаанализ своих коллег, опубликованный несколько лет назад. В метаанализе выдвигалась гипотеза снижения количества сперматозоидов, согласно которой уменьшение числа сперматозоидов и вместе с ним мужской фертильности – постоянный процесс, который будет продолжаться в будущем. Исследователи из Гарвардского университета считают, что количество сперматозоидов колеблется как у отдельных людей, так и в целом в популяции, и по этому показателю нельзя судить о снижении фертильности.

Несколько лет назад писали о метаанализе, который исследовал количество сперматозоидов в сперме мужчин из развитых стран. Ученые обнаружили, что их количество упало на 60 процентов с 1973 по 2011 год. При этом у жителей других регионов планеты количество сперматозоидов в сперме либо уменьшилось незначительно, либо выросло. Исследователи выдвинули гипотезу снижения количества сперматозоидов, согласно которой уменьшение числа сперматозоидов постоянный процесс, который будет продолжаться в будущем. А поскольку принято считать, что количество сперматозоидов — показатель фертильности мужчины на протяжении всей жизни, то его уменьшение указывает на то, что мужская фертильность и здоровье находятся под угрозой. Наиболее вероятные причины этого процесса — химикаты, стресс, курение, неправильное питание.

Группа ученых во главе с Сарой Ричардсон (Sarah Richardson) из Гарвардского Университета раскритиковала исследование коллег. Они выдвинули свою гипотезу, интерпретирующую результаты: «биовариабельность количества сперматозоидов». Исследователи утверждают, что количество сперматозоидов колеблется в больших пределах в зависимости от человека и временного периода, и такие изменения вовсе не являются патологическими. Изменения происходят не только у одного человека (полный цикл обновления сперматозоидов занимает около двух месяцев), но и в популяции. Это совсем не обязательно направленный процесс, а возможно, только временные флуктуации. Делать выводы по одному измерению, по мнению ученых, неправильно.

Ученые критикуют саму идею вычисления мужской фертильности на основании количества сперматозоидов. Их большое число не означает автоматически высокую фертильность, и никто не знает, какое количество оптимально. В оригинальном исследовании число сперматозоидов у мужчин было в пределах нормативных значений ВОЗ (более 15 миллионов на миллилитр), а значит, они обладали нормальной фертильностью.

Также ученые призывают с осторожностью относится к предположению, что на мужскую фертильность повлияли пестициды и химикаты, использовавшиеся в XX веке, так как для такого вывода необходимы дополнительные исследования, учитывающие многие побочные факторы.

Несмотря на то, что исследователи из Гарвардского университета не согласны с общим посылом авторов метаанализа, они подчеркивают, что мужская фертильность — это очень важная область для изучения. Исторически в неспособности зачать обвиняли женщин, поэтому большинство исследований долгое время проводилось с ними, а потому мужская фертильность по-прежнему остается малоизученной областью.