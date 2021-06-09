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Тренер Риты Оры раскрыл секрет ее стройного тела

Рита Ора

Персональный тренер популярной британской поп-исполнительницы Риты Оры поделился секретом ее стройной фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero), тренировки певицы включают в себя высокоинтенсивные силовые упражнения и растяжку. «Базовые упражнения с отягощениями, направленные на проработку больших групп мышц, лучше всего подходят для сжигания жира и поддержания тела в тонусе», — объяснил он.

Новичкам эксперт порекомендовал начать с приседаний со штангой, становой тяги и велотренажера, а при отсутствии возможности заниматься в тренажерном зале он посоветовал приседать, отжиматься и выполнять прыжки на месте в домашних условиях.

Специалист добавил, что необходимо набраться терпения, потому что в спорте не бывает быстрых результатов. «Постарайтесь не терять свою мотивацию. К сожалению, прогресс наступает не сразу, для этого нужно время. Последовательность — это ключ к успеху. Ежедневно тренируйтесь по 45 минут. Помните, что спорт — это не только похудение, но и улучшение качества жизни в целом», — заключил Асеро.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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