Суд виправдав ексголову Миколаївської ОДА, у будинку якого силовики виявили тунелі із золотом

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, якого звинувачували у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляється на сайті суду.

Раніше силовики виявили в його маєтку мережу тунелів та сейфи із золотом у них.

Слідство стверджує, що Романчук, будучи першим заступником голови ОДА, пропонував керівнику ТОВ вплинути на прийняття керівництвом та депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за хабар.

Ексчиновник свою провину заперечує.

Отже, у рішенні суду мовиться: «Суд дійшов висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому обвинувачувався Микола Романчук. З урахуванням досліджених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати, скасувати ухвали про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тисяч гривень».

Як пишуть «Никвести«, Романчук розплакався в суді після того, як почув, що його визнали невинуватим.