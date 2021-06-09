Стройное тело 54-летней Холли Берри в бикини вновь удивило фанатов

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком в купальнике и вновь удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена на пляже с распущенными волосами. Она лежит на песке в бикини коричнево-бирюзовой расцветки, расположив одну ногу на другой. «Если нужно надеть бикини, то мой ответ: да, пожалуйста!» — подписала она пост, который набрал почти 150 тысяч лайков.

Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях. «Остановись. Ты убиваешь меня!», «Вы только взгляните на тело женщины, которой больше 50 лет!», «Красота, неподвластная времени!», «Боже, ты невероятная, Холли», «Горячая фигура», — хвалили они.