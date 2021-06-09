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Стартовали съемки новых «Зловещих мертвецов»

Стартовали съемки новых "Зловещих мертвецов"

Режиссер Ли Кронин сообщил в Твиттере о первом съемочном дне новой части хитовой зомби-франшизы «Зловещие мертвецы».

Напомним, оригинальные «Зловещие мертвецы», вышедшие в 1981 году, были режиссерским дебютом Сэма Рэйми, который сейчас на новом проекте выступает продюсером. При этом Рэйми лично отобрал в кресло постановщика Ли Кронина, с которым работал над телевизионной хоррор-антологией «50 штатов страха».

Предыдущая часть франшизы под названием «Зловещие мертвецы: Черная книга» вышла в 2013-м, ее поставил Феде Альварес. Нынешний фильм будет называться «Зловещие мертвецы: Восстание». Известно, что в центре событий также окажется молодая девушка, однако подробности пока что хранятся в тайне.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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