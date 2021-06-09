«  
  »

Стало відомо, коли Тайсон повернеться на ринг

Майк Тайсон

Про це заявив тренер 54-річного боксера Рафаель Кордейро, повідомляє bjpenn.com.

За його словами, поєдинок заплановано на вересень, однак ще не відомо з ким битиметься колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

«Ми продовжуємо тренуватися. Він спортсмен, і завжди приходить на тренування, щоб попрацювати на лапах в залі. Думаю, у нас дещо планується на вересень. Я не знаю, хто буде наступним суперником. Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні», — сказав Кордейро.

9 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  