Стало відомо, коли Тайсон повернеться на ринг

Про це заявив тренер 54-річного боксера Рафаель Кордейро, повідомляє bjpenn.com.

За його словами, поєдинок заплановано на вересень, однак ще не відомо з ким битиметься колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

«Ми продовжуємо тренуватися. Він спортсмен, і завжди приходить на тренування, щоб попрацювати на лапах в залі. Думаю, у нас дещо планується на вересень. Я не знаю, хто буде наступним суперником. Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні», — сказав Кордейро.