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Sony Pictures снимет новую версию «Кристины» Стивена Кинга

Sony Pictures снимет новую версию "Кристины" Стивена Кинга

Sony Pictures и Blumhouse возобновляют работу над новой версией экранизации знаменитого романа Стивена Кинга «Кристина», режиссером которой назначен Брайан Фуллер. Продюсерами выступят Джейсон Блум, Винченцо Натали и Стивен Хобан. 

Оригинальный фильм режиссера Джона Карпентера 1983 года рассказывает о застенчивом подростке, который «выходит из своей скорлупы» после того, как покупает автомобиль Plymouth Fury 58-го года и приводит его в порядок. Автомобиль обладает собственным разумом, а также кровавым прошлым и начинает самым опасным образом изменять молодого человека и всех, кто его окружает.

Фуллер имеет большой сценарный и продюсерский опыт на телевидении. Среди сериалов, созданных при его непосредственном участии такие популярные шоу как «Звездный путь: Дискавери», «Американские боги», «Ганнибал», «Герои». Действие в предстоящем фильме будет происходить в 80-е, и Фуллер намеревается сохранить атмосферу романа Кинга.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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