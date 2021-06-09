Sony Pictures снимет новую версию «Кристины» Стивена Кинга

Sony Pictures и Blumhouse возобновляют работу над новой версией экранизации знаменитого романа Стивена Кинга «Кристина», режиссером которой назначен Брайан Фуллер. Продюсерами выступят Джейсон Блум, Винченцо Натали и Стивен Хобан.

Оригинальный фильм режиссера Джона Карпентера 1983 года рассказывает о застенчивом подростке, который «выходит из своей скорлупы» после того, как покупает автомобиль Plymouth Fury 58-го года и приводит его в порядок. Автомобиль обладает собственным разумом, а также кровавым прошлым и начинает самым опасным образом изменять молодого человека и всех, кто его окружает.

Фуллер имеет большой сценарный и продюсерский опыт на телевидении. Среди сериалов, созданных при его непосредственном участии такие популярные шоу как «Звездный путь: Дискавери», «Американские боги», «Ганнибал», «Герои». Действие в предстоящем фильме будет происходить в 80-е, и Фуллер намеревается сохранить атмосферу романа Кинга.