СМИ: романы Билла Гейтса не были секретом, а его жена Мелинда наняла частного детектива до их развода

С тех пор как Билл и Мелинда Гейтс в прошлом месяце объявили о разводе, репутация 65-летнего бизнесмена сильно пошатнулась. Стали появляться подробности расставания пары, которые представили сооснователя компании Microsoft не в лучшем свете. В частности, стало известно, что он поддерживал отношения с Джеффри Эпштейном, обвинявшемся в секс-торговле несовершеннолетними, а также неоднократно изменял жене.

Однако, как пишет издание Vanity Fair, его романы не были секретом для окружающих. Кроме того, источники сообщили, что кто-то из ближайшего окружения Мелинды нанял частного детектива до ее развода с мужем.

Один бывший сотрудник Гейтса сказал, что в неверности его стали подозревать в том числе из-за того, что бизнесмен часто менял машины. Он рассказал, что иногда Гейтс приезжал на работу на «мерседесе» только для того, чтобы через час уехать из офиса на золотистом «порше», который пригоняли его сотрудники службы безопасности.

Мы все предполагали, что это было в те моменты, когда он проводил время с женщинами. Я знал, что у него было много выездных встреч, которых не было в его рабочем календаре,

— рассказал он.

Тем не менее представитель 56-летней Мелинды Гейтс заявил, что ни она, ни кто-то другой по ее указанию никогда не нанимали частного детектива, чтобы шпионить за мужем. Представитель бизнесмена также отрицает все слухи, порочащие честь и репутацию Гейтса.

Нас крайне разочаровывает, что было опубликовано так много лжи о причинах и обстоятельствах развода Билла Гейтса. Слухи и спекуляции становятся все более абсурдными, и очень жаль, что людей, которые практически ничего не знают о ситуации, называют «источниками»,

— отметил он.

В браке Билл и Мелинда Гейтс прожили 27 лет. У супругов есть трое взрослых детей. В совместном заявлении супруги сказали, что больше не могут вместе расти как пара, но отметили, что продолжат совместную работу в своем благотворительном фонде.