Сенат опубликовал отчет о причинах атаки на Капитолий 6 января

В отчете по итогам расследования, проведенном Сенатом и представленном во вторник, описаны некоторые причины беспорядков снаружи и в стенах вашингтонского Капитолия 6 января. Сенаторы выявили нехватку оперативных данных в нескольких правоохранительных ведомствах и назвали основные нарушения, допущенные органами правопорядка и министерством обороны, в результате которых произошло нападение на Капитолий с применением насилия.

В отчете говорится, что еще до событий 6 января правоохранительным органам было известно о том, что сторонники тогда еще президента Дональда Трампа, в том числе и члены правых экстремистских группировок, планировали «взять Капитолий штурмом» с применением оружия и, возможно, даже проникнуть в систему туннелей, которая находится под зданием Конгресса. Однако эта информация так и не была передана высшему руководству Сената.

В результате, как отмечается в докладе Сената, «разразился хаос». В документе подробно описываются обстоятельства, при которых сотрудники полиции получили химичиеские ожоги, переломы костей, а также черепно-мозговые и другие травмы в результате физической борьбы со сторонниками Трампа, которые ворвались в здание Конгресса США. Полицейские сообщили следователям, что в результате того, что «система командования вышла из строя», они остались без руководства и указаний о том, что им следует делать в такой ситуации.

Данный отчет Сената является первым – и, возможно, последним – итогом двухпартийного расследования того, каким образом сотни сторонников Трампа силой ворвались в Капитолий днем 6 января, прервав процедуру подтверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. Провалы правоохранительных органов, подробно описанные в отчете, показывают, что, спустя почти 20 лет после терактов 11 сентября, американские спецслужбы по-прежнему испытывают проблемы с оперативной обработкой информации и быстрой разработкой тактики действий.

Авторы отчета рекомендуют незамедлительно внести изменения, чтобы предоставить главе полиции Капитолия больше полномочий, обеспечить более эффективное планирование, оснастить правоохранительные органы соответствующим оборудованием, а также упростить процесс обмена оперативными данными между федеральными ведомствами.

В докладе не рассматриваются основные причины, приведшие к нападению, в том числе роль Дональда Трампа, который днем 6 января призвал своих сторонников «бороться изо всех сил», чтобы не допустить его поражения на президентских выборах. Авторы отчета также воздержались от того, чтобы назвать это нападение «восстанием» или «мятежом».

Отчет опубликован через две недели после того, как республиканцы заблокировали создание двухпартийной независимой комиссии для расследование причин штурма.

«Этот отчет важен тем, что он позволяет нам незамедлительно улучшить ситуацию с безопасностью здесь, в Капитолии, – заявил сенатор-демократ Гэри Питерс из Мичигана, председатель сенатского Комитета внутренней безопасности, который проводил расследование вместе с Комитетом по регламенту, – Однако он (отчет) не отвечает на некоторые из более серьезных вопросов, на которые, откровенно говоря, мы должны были ответить».

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер заявил во вторник, что результаты отчета показывают еще большую необходимость в создании двухпартийной комиссии для расследования основных причин атаки, которая, по мнению Шумера, стала следствием необоснованных заявлений Трампа об итогах выборов 2020 года.

«По мере того, как “большая ложь” продолжает распространяться, а вера в наши выборы падает, очень важно – критически важно – чтобы мы выпустили достоверный, независимый отчет о том, что произошло», – сказал Шумер.

Впрочем, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, заблокировавший создание комиссии, уверен, что текущих проверок со стороны законодателей и правоохранительных органов будет достаточно.

В мае Палата представителей приняла закон о создании комиссии, которая должна была быть создана по образцу комиссии, расследовавшей теракты 11 сентября.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в письме коллегам во вторник, что, если Сенат не одобрит формирование комиссии, то нижняя палата Конгресса начнет собственное расследование.

Главный республиканец в Комитете по регламенту, сенатор от штата Миссури Рой Блант, выступил против создания комиссии, утверждая, что расследование займет слишком много времени. Он сказал, что рекомендации, внесенные в Сенат, могут быть реализованы быстрее, назвав в качестве примера законопроект, которые будет представлен в ближайшее время и предоставит главе полиции Капитолия больше полномочий, включая право запрашивать помощь Национальной гвардии.

В отчете говорится, что 6 января прибытие национальных гвардейцев было задержано на несколько часов, поскольку чиновники в нескольких ведомствах слишком долго его согласовывали. В документе подробно описано содержание переговоров между сотрудниками Капитолия и Пентагона, а также просьбы о помощи, с которыми обращался теперь ужебывший глава полиции Капитолия Стивен Санд.

В отчете говорится, что организация операции Министерством обороны заняла несколько часов и была задержана из-за множества уровней согласования, в то время как полиция Капитолия отбивала атаки нападавших. В документе также указывается, что нерешительная реакция Министерства обороны стала следствием критики слишком жесткого ответа военных на протесты, случившиеся летом 2020 года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.