Роль женщины в древнем Израиле — cвидетельство археологии

Служительница царя из Наараты отправила мехи (вар.: два меха) с вином в Иерусалим

Текст записан чернилами на папирусе. Лишь уникальный климат Иудейской пустыни позволил сохранить очень важное для иудеев слово на иврите – Иерусалим.

Для расшифровки не понадобилось много времени.

Несколько лет назад, в одной из пещер Иудейской пустыни, «черными археологами» был найден уникальный документ времён Первого Храма. Отдел Управления древностей по борьбе с археологическими хищениями вышел на след преступников, проживающих в южной части горы Хеврон, и вернул миру похищенный артефакт.

Возможно, именно такую деловую женщину прославляет автор Притчей Соломона: «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и — светильник ее не гаснет и ночью» (Кн. притчей Соломоновых 31:13-18).

Похоже, что женщина в древнем Израиле обладала обширными полномочиями: занималась торговлей и поставками продукции, приобретала имущество. Более того, даже была судьёй: «…жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем (Бейт-Элем), на горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на суд» (Суд. 4:5).

Археологи нашли несколько булл времён Первого Храма с женскими именами, что свидетельствует о высоком статусе владетельниц печатей в ту эпоху.

Текст древней накладной свидетельствует о налоговом сборе, возможно отправке продукции из небольшого города Наараты в царские склады Иерусалима. Город Наарата упоминается в книге Иеошуа бин Нуна (Иисуса Навина) гл. 16:6: וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן «И нисходила от Яноаха к Атароту и Наарату и, примкнув к Йерихо, уходила к Ярдэйну».

Словосочетание «мех вина» также упоминается в Писании, в книге Шмуэля 1 (Первая Царств) 10:3: ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא .נבל יין «Другой несет три каравая хлеба, а третий несет мех вина».

Йерушалаим (Иерусалим) упоминается в Танахе (Ветхий Завет) почти 700 раз.

ירושלמה (Йерушальма) с добавлением ה указывает направление (в Иерусалим). Такая форма встречается в Писании четыре раза: ותבוא ירושלמה «И пришла она в Иерусалим» (Кн. Мелахим 1 (Третья Царств) 10:2). וירכבו אתו עבדיו ירושלמה «И привезли его рабы его в Иерусалим» (Кн. Мелахим 2 (Четвёртая Царств) 9:28).

Удивительная находка показывает не только роль женщины в Иудее, но и лишний раз свидетельствует о связи еврейского народа с Иерусалимом.