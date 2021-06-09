Продюсер Лободы расторгла контракт с певицей после скандала с Киркоровым

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей после скандала с артистом Филиппом Киркоровым. Об увольнении она сообщила в своем Telegram-канале.

«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.

Ранее она раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Продюсер назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Она также написала в своем канале, что шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, и зареклась ходить на музыкальные премии, так как испытывает стыд за других звезд.