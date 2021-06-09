Порнозвезду Беркову экстренно прооперировали в Украине во время турне по просьбе неназванного бизнесмена.

Российскую порнозвезду Елену Беркову экстренно прооперировали за границей. Об этом рассказал изданию StarHit пиар-директор звезды Максим Клименко.

По информации издания, самочувствие артистки резко ухудшилось во время визита на Украину. Уже много лет Беркова страдает из-за воспаленных гланд. Очередной приступ оказался таким сильным, что ей пришлось обратиться к медикам.

«Приступ резкой боли и интоксикация застали Лену на Украине. У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок. Подобного раньше никогда не было. Поэтому медики приняли решение делать операцию. Операция была сложной. Любое хирургическое вмешательство для взрослого человека — это всегда тяжело. Только дети легко переносят подобную операцию», — рассказал Клименко.

Беркова и раньше хотела решить проблемы с воспаленными гландами, поскольку это мешало ей работать. «Сама Лена настроена оптимистично. Так что уже вскоре она сможет вернуться к работе и продолжит радовать поклонников своим творчеством», — заключил пиар-директор.