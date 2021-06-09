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Первая в мире страна сделала биткоин легальным платежным средством

Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве легального платежного средства. Такой закон был принят Конгрессом страны, пишет CNBC.

За то, чтобы сделать криптовалюту платежным средством, проголосовали 62 из 84 законодателей. «Цель этого закона состоит в том, чтобы регулировать биткоин как законное платежное средство, не ограничивать любые транзакции с ним, которые требуются государственным, физическим или юридическим лицам», — говорится в законе.

Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала. Согласно закону, обменный курс к доллару «будет свободно устанавливаться рынком». Также государство намерно «продвигать необходимое обучение и механизмы, чтобы население могло получить доступ к транзакциям с биткоинами».

9 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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