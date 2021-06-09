Новая эпидемия — В Китае впервые с начала года закрыли на карантин огромный мегаполис

В Китае впервые с начала года закрыли на карантин огромный мегаполис из-за мутации ковидаВ режиме локдауна с конца прошлой недели находится Гуанчжоу — столица провинции Гуандун с населением 18 миллионов человек.

С понедельника жителям крупного промышленного центра, где расположены заводы Honda, Peugeot, Hitachi и LG, запрещено покидать город без крайней необходимости и двух подряд отрицательных тестов на коронавирус, сообщает Associated Press.

По крайней мере два района Гуанчжоу полностью закрыты на каратнтин: жителям запрещено покидать свои дома. Всем, кто посетил рискованные по вирусной опасности зоны города, предписано немедленно пройти тестирование.

В Гуанчжоу ограничена работа мест общепита, временно закрыты спортзалы, бассейны, ряд станций метро и другие общественные места, отмечает Reuters.

Поводом для карантинных мер стала локальная вспышка с общим числом заболевших 100 человек. Из них четверо, согласно официальным данным, заразились в последние сутки.

Власти опасаются, что возбудителем инфекции стал так называемый индийский штамм «дельта», который, по некоторым данным, отличается повышенной заразностью: заболевший дольше, чем при обычном Covid-19, переживает бессимптомный период, распространяя частицы вируса.

Китай, будучи родоначальником вируса, сейчас находится на 123-м месте в мире по новым случаям — 33 за сутки.

Общее число заболевших с начала прошлого года составляет 91,3 тысячи. Это 98-е место в мире — ниже Финляндии, население которой меньше китайского в 253 раза.

Отстав со стартом вакцинации от Запада, Китай резко увеличил скорость с марта и к началу июня в стране было осуществлено 800 миллионов уколов различными вакцинами.